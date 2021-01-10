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Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от соцсетей: названа возможная причина

7:50 10 января 2021
принц Гарри с женой

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, переехавшие на постоянное место жительство в США, решили отказаться от Twitter и Facebook после волны оскорбительных комментариев.

По словам информированного источника, Сассексы не планируют пользоваться социальными сетями как от имени их благотворительного фонда Archewell, так и в личном качестве, передает The Times.

Отмечается, что пара столкнулась с «ненавистью в онлайн-среде». В частности, Меган Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в соцсетях.

В сети провалился и дебютный выпуск подкаста принца Гарри и его жены Меган Маркл. В топе Spotify он занял 17-е место, несмотря на актуальную тему: шоу было посвящено активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году. Позднее выпуск вышел на седьмую строчку.

Напомним, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Напомним, большинство жителей Великобритании недовольны тем, что внук королевы Елизаветы ІІ принц Гарри уехал в другую страну, и предлагают лишить его титула и права на престол.

Фото thetimes.co.uk/

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