Никогда ей не быть королевой: Меган Маркл лишилась возможности стать гражданкой Великобритании

Американке Меган Маркл, супруге принца Гарри, в ближайшее время не удастся получить британское гражданство, пишет Daily Mail.

Как известно, для получения гражданства Великобритании, необходимо прожить на территории королевства в течение трех лет.

Меган Маркл переехала в Лондон в ноябре 2017 года и весной 2018 вышла замуж за принца Гарри.

Герцогиня Сассекская рассчитывала получить британский паспорт. Она могла бы начать процедуру получения британского гражданства в ноябре 2020 года.

Представители Кенсингтонского дворца подтвердили, что Меган действительно собиралась готовить пакет документов для получения нового гражданства. Для Маркл не планировалось делать никаких исключений и поблажек: процедура получения гражданства проходила бы на обычных условиях.

По информации экспертов, в течение этого периода допустимо нахождение за пределами Великобритании не более 270 дней. Но Меган нарушила это требование.

Еще в январе 2020 года Сассексы выступили с заявлением о том, что они отказываются от королевских обязанностей и начинают новую жизнь, при этом остаются финансово независимыми от монархии.

Пара покинула Великобританию и обосновалась в Калифорнии. Большинство британцев не поддержали такое решение принца Гарри и его супруги. Они предложили лишить герцога Сассекского права на британский престол.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл, решили отказаться от Twitter, Facebook и Instagram после волны оскорбительных комментариев. Пара не будет больше пользоваться соцсетями, в том числе для продвижения своих проектов.

Фото dailymail.co.uk/

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