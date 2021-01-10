Названа причина крушения лайнера Boeing в Индонезии

Причиной падения самолета Boeing 737−524 в Индонезии стало прохождение воздушным судном грозового фронта, где он оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, передает портал Detik.

«Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза», — сказал чиновник.

Кроме того, «все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность», указал представитель ведомства.

В то же время, отметил Сэптиади, «видимость составляла около двух км, и это условие подходит для взлета или посадки».

Напомним, Boeing 737−524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров, 6 членов экипажа, а также 6 сотрудников авиакомпании. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

Напомним, что на месте крушения Boeing 737−524 в Индонезии обнаружены фрагменты тел.

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