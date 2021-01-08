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Илон Маск высмеял «главного персонажа» штурма Капитолия

9:30 8 января 2021
Капитолий

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на штурм Капитолия накануне утверждения Джо Байдена победителем президентских выборов в Америке.

В соцсетях он разместил фото одного из участников штурма — мужчины в «рогатой» шапке и меховой жилетке на голое тело, прокомментировав его так: «Вот, что бывает, когда отменяешь фестиваль Burning Man»

Мероприятие Burning Man, которое ежегодно проводится в США с 1986 года, в 2020 году отменили из-за пандемии COVID-19. Организаторы называют его не фестивалем, а «экспериментом» по созданию сообщества радикального самовыражения. Кульминацией Burning Man является сожжение деревянного чучела, называемого «Человек».

Как сообщает «НТВ» со ссылкой на американские массмедиа, «рогатый мужчина» — 32-летний ярый сторонник Трампа Джейк Анджели по прозвищу QAnon Shaman. Мужчина, ранее пробовавший себя в качестве певца и актера, неоднократно принимал участие в подобных акциях. Отмечается, что QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Напомним, что в результате штурма Капитолия погибли пять человек — в больнице скончался раненый во время беспорядков полицейский.

Фото из Википедии.

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