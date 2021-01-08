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Мир

Стало известно о пятой жертве штурма Капитолия

8:34 8 января 2021
Капитолий

В результате беспорядков в Вашингтоне, произошедших в среду, 6 января, появилась еще одна жертва — скончался раненый сотрудник полиции. Об этом сообщается на сайте полиции Капитолия.

Полицейский пострадал при произошедших в Вашингтоне столкновениях между сторонниками Трампа и правоохранителями. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что силовик находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Погибший полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

Ранее сообщалось, что Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джозефа Байдена, несмотря на попытки сторонников президента Трампа сорвать заседание Палаты представителей и Сената. При этом СМИ Запада резко осудили штурм Капитолия и отметили, что такие действия больше характерны для стран третьего мира, а не для оплота демократии.

Фото: pixabay.com

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