Сторонники Трампа пытаются захватить Капитолий: видеотрансляция

В среду, 6 января, в Вашингтоне произошли массовые беспорядки на Капитолийском холме. Сотни сторонников Дональда Трампа прорвали заграждение и предприняли попытку захвата Капитолия, где проходит совместная сессия двух палат Конгресса США — Палаты представителей и Сената. Она должна окончательно утвердить результаты президентских выборов, которые состоялись 3 ноября 2020 года.

Это крайне важная процедура в процессе передачи власти в США новому президенту и его администрации. Трамп решил либо помешать ей, либо просто громко хлопнуть дверью.

Действующий президент собрал митинг в Вашингтоне перед началом сессии. При этом он нарушил действующие в связи с пандемией ограничения. Трамп назвал свою акцию «Митингом за спасение Америки».

Он выступил перед своими сторонниками с заявлением, в котором поклялся никогда не признавать свое поражение. Далее он подчеркнул, что вице-президент Майк Пенс, который по традиции будет председателем объединенной сессии, остановит процедуру утверждения итогов выборов. Трамп заверил собравшихся, что у Пенса есть на это конституционное право. Якобы он может не признать легитимными голоса, которые были получены Джо Байденом с помощью махинаций и фальсификаций. С такими же заявлениями на митинге выступили личный адвокат Трампа Руди Джулиани и старший сын президента Дональд-младший.

Однако Пенс отказался идти на это, прекрасно понимая, что поставит крест на своей политической карьере. Вице-президент заявил в Конгрессе, что не имеет права решать исход президентских выборов, поскольку это противоречит принципу разделения власти.

После этого несколько сенаторов-республиканцев отказались утверждать результаты выборов. Они потребовали отозвать голоса выборщиков из Аризоны. Это 11 голосов в пользу Байдена. Даже при условии, что остальные конгрессмены согласились бы на это, у Байдена с лихвой хватило бы оставшихся голосов для безоговорочной победы. Однако сенаторам-бунтарям не удалось добиться своей цели. Единственное, что у них получилось — это затянуть процедуру, которая обычно проходит очень быстро.

Тем временем у стен Капитолия закипели нешуточные страсти. Сторонники Трампа попытались прорваться внутрь. Их встретили на подступах к зданию усиленные отряды полиции. Стражи порядка были готовы применить слезоточивый газ.

В качестве меры предосторожности полиция провела эвакуацию в нескольких зданиях, примыкающих к Капитолию. Работа совместной сессии Конгресса была приостановлена. Как сообщает CNN, конгрессмены все же успели утвердить итоги выборов и объявили Байдена победителем. Тем временем десятки сторонников Трампа прорвались внутрь Капитолия. Полиция вынуждена применить силу.

Трамп тем временем обратился в Twitter к участникам акции с призывом действовать мирно. Уже в следующем своем твите он обрушился на Пенса, назвав его трусом. «У Майка Пенса не хватило смелости сделать то, что было необходимо для защиты нашей страны и нашей конституции… США требуют правды!» — написал Трамп. Пенса эвакуировали из Капитолия в безопасное место.

Сторонники Трампа в Капитолии

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась с просьбой направить на Капитолийской холм подразделения национальной гвардии для наведения порядка. Газета The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник в администрации Федерального округа Колумбия, сообщает, что нацгвардейцы уже прибыли на место событий.

Американские СМИ сообщили о том, что одна из сторонниц Трампа получила огнестрельное ранение. Женщина пыталась открыть двери Капитолия. В нее выстрелил кто-то из охранников.

Видеотрансляция с места событий

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