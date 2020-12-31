В Чечне семьям убитых в центре Грозного "террористов" объявили кровную месть по приказу Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал объявить кровную месть родственникам братьев-ингушей, которые якобы напали на сотрудников патрульно-постовой службы Грозного. Об этом сообщает The INSIDER.

Тогда в ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.



Родственники убитого Джабраилова в видеообращении заявили о кровной мести семьям Султыговых и Тимурзиевых.

Ранее об угрозе кровной мести со стороны родственников погибшего сотрудника ППС в видеообращении говорил и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он пообещал найти и наказать тех, кто попробует использовать произошедшее для обострения ситуации между ингушами и чеченцами.

Напомним, родители двух братьев близнецов Тимурзиевых, убитых во время инцидента на проспекте Путина в Грозном, третий день не выходят на связь. Сразу после нападения на полицейских родителей Хасана и Хуссейна Тимурзиевых вместе с малолетними детьми задержали. Позже полицейские отпустили трех несовершеннолетних, но отца, мать и старшую сестру оставили в участке.

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