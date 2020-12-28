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Мир

Работали в пекарне: Кадыров рассказал о "террористах", застреленных в центре Грозного

16:20 28 декабря 2020
Рамзан Кадыров

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия, случившегося в центре Грозного и закончившегося гибелью людей.

Как передает «Мэш», убиты двое мужчин, которые с ножами напали на сотрудников патрульно-постовой службы, попытавшись завладеть их оружием. Один из сотрудников правоохранительных органов был ранен.

Силовики открыли ответный огонь, и оба нападавших были убиты. Что же касается раненого, то он находится в «стабильном состоянии».

Отмечается, что нападавшие — братья Хасан и Хусейн. В 2012 году они переехали в Чечню из Ингушетии, работали в одной из местных пекарен.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в российской Пензе, где 19-летний военнослужащий случайно расстрелял из пушки торговый центр — снаряд попал в «Детский мир», расположенный на втором этаже здания.

Фото из Википедии.

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