Смертельная перестрелка произошла в центре Грозного
В столице Чечни произошла смертельная перестрелка — в сеть выложили кадры, снятые в центре Грозного.
По информации «РИА Новости», погибли три человека.
Как передает «Мэш», были ликвидированы некие боевики. Перестрелка произошла в районе перекрестка у улицы Мира.
Видеорегистратор, установленный в машине одного из местных жителей, зафиксировал тела людей, лежащие прямо посреди улицы, а также одного мужчину, стоящего на коленях, возле которого находились силовики. По некоторым данным, неизвестные напали на правоохранителей.
По другой информации, убит один из нападавших, а второй ранен. Также сообщается о ножевых ранениях у силовиков.
Ранее сообщалось, что в российском Пскове 19-летний военный случайно расстрелял из пушки торговый центр «Фьорд Плаза».
Фото с Pixabay.144
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