Смертельная перестрелка произошла в центре Грозного

В столице Чечни произошла смертельная перестрелка — в сеть выложили кадры, снятые в центре Грозного.

По информации «РИА Новости», погибли три человека.

Как передает «Мэш», были ликвидированы некие боевики. Перестрелка произошла в районе перекрестка у улицы Мира.

Видеорегистратор, установленный в машине одного из местных жителей, зафиксировал тела людей, лежащие прямо посреди улицы, а также одного мужчину, стоящего на коленях, возле которого находились силовики. По некоторым данным, неизвестные напали на правоохранителей.

По другой информации, убит один из нападавших, а второй ранен. Также сообщается о ножевых ранениях у силовиков.

Ранее сообщалось, что в российском Пскове 19-летний военный случайно расстрелял из пушки торговый центр «Фьорд Плаза».

Фото с Pixabay.

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