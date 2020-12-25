В России военные случайно обстреляли из пушки магазин детских игрушек

В Пскове 19-летний военный, ефрейтор Комаров, обслуживавший БМД-4 (боевую десантную машину) на территории военной части, случайно расстрелял из пушки торговый центр «Фьорд Плаза», с помпой открытый в городе ровно год тому назад.

Как сообщает Baza, снаряд попал в «Детский мир», расположенный на втором этаже здания. К счастью, снаряд никого не убил и не ранил. Правда, затем оказалось, что снарядов было выпущено два и теперь всех интересует судьба второй болванки, которая улетела в неизвестном направлении.

После выстрелов из ТРЦ эвакуировали 300 человек.

Напомним, в ноябре произошел вооруженный инцидент на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Там военнослужащий застрелил сослуживца и двоих офицеров, а потом сбежал из части вместе с оружием. Однако его практически сразу задержали.



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