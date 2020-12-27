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Максимально амбициозны: Белковский назвал двух наиболее вероятных преемников Путина

20:05 27 декабря 2020
Максимально амбициозны: Белковский назвал двух наиболее вероятных преемников Путина

В Российской Федерации есть два вероятных претендента на должность президента, которую сегодня занимает Владимир Путин.

Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» российский политолог Станислав Белковский, пишет Гордон.

«Давайте посмотрим на возможных преемников… Кто максимально амбициозен? Кто фактически не скрывает своей готовности занять президентский пост и делает для этого все возможное? Я пока вижу две наиболее яркие, действительно яркие фигуры. Это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал он.

По словам политолога, «публично никто из них не декларирует, что собирается быть президентом, а, наоборот, это отрицает».

«Но как-то по выражению их лиц, а также по многим действиям … мы видим, слышим и чувствуем ровно обратное. Михаил Владимирович Мишустин, по отзывам людей, которые знают его давно, еще став главой Федеральной налоговой службы, уже проповедовал среди своих соратников, что вот он вместе с командой когда-нибудь станет премьер-министром России, а там уже грядут такие почести, о которых не принято говорить вслух», — объяснил Белковский.

Он считает, что Мишустин «последовательно идет этим путем», но «был несколько экспансивен и агрессивен в своей пиар-кампании и поэтому к концу года вынужден был все же залечь на дно».

На этом фоне, по мнению политолога, заметно возвышается фигура Сергея Семеновича Собянина, который тоже сумел наладить в Москве «абсолютно правильную с точки зрения Кремля» систему власти.

Собянину «прекрасно удалось» стать «модератором интересов федеральных группировок и основных околопутинских кланов в столице».

Более того: весной Сергей Собянин фактически чуть ли не правил страной, потому что федеральное чиновничество боялось карантина.

Кроме того, он проявил себя в том числе и как мощный публичный политик и как человек, который может брать на себя ответственность и тем самым претендовать на высший государственный пост, полагает Белковский.

Как известно, Владимир Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он «переместился» на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года. 20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

А 31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.

Напомним, российский оппозиционер Гарри Каспаров сделал неожиданный вывод из участившихся информационных сливов о личной жизни российского президента, в том числе о его внебрачных детях и связях.

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