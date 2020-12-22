Предполагаемая дочь Путина покрасовалась в ванне

Предполагаемая внебрачная дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих опубликовала в соцсети новые фото, на котором она красуется в раскошной ванной комнате и почему-то в брендовых туфлях.

Можно предположить, что девушка таким образом хвастается обновкой.

Свои снимки их автор никак не прокомментировала, в отличие от пользователей.

«Путины дочки», «У цыган такие же туфли, кайфовые», «Что за туфли, классные», «И туфли и ноги», — пишут они.

Напомним, ранее Елизавета показала видео танцев с молодым человеком, которого в сети опознали как внука давнего знакомого Путина еще по Санкт-Петербургу Дмитрия Скигина — Роберта Скигина.



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