Ситуация меняется: Каспаров назвал признаки утраты Путиным контроля над положением в РФ

Судя по большему количеству информационных сливов о личной жизни российского президента Владимира Путина, в том числе о его внебрачных детях и связях, возникает ощущение, что он полностью перестал контролировать ситуацию. Об этом заявил 13-й чемпион мира по шахматам и оппозиционный политик Гарри Каспаров, пишет «Обозреватель».

По словам шахматиста, эти догадки подтверждает факт, что глава РФ долгое время вообще не появляется на людях и сидит в т.н. бункере.

«Политический фон в России говорит о скрытых разнообразных процессах. В диктатуре всегда все происходит за закрытыми дверями: схватка бульдогов под ковром. Пошло большое количество слива о личной жизни Путина, внебрачных детях, связях — то есть о деньгах. Ощущение, что он полностью перестал контролировать ситуацию», — сказал Каспаров.

В добавок к этому Путин долгое время скрывается от общественности в каком-то бункере, что тоже вызывает вопросы.

«Понятно, вирус, у него все-таки возраст такой… В любой диктатуре здоровье вождя — одна из главных государственных тайн. Все, что мы слышим, должны воспринимать со скептицизмом. А вот состояние здоровья, насколько оно позволяет Путину держать бразды правления — по многочисленным косвенным признакам можно предположить, что что-то там происходит. Дыма без огня не бывает», — считает Каспаров.

Также он обратил внимание на слухи о личной жизни Путина и о его внебрачных детях.

«Безусловно, он все еще остается главным игроком. Но вопрос: как долго это продлится — мы не знаем. Повторяю, мы можем ориентироваться только на косвенные признаки. И по ним в последние дни у меня складывается ощущение, что ситуация меняется», — сказал российский оппозиционер.

Он также считает, что вероятное ухудшение состояния здоровья Путина может стать причиной начала смена власти в РФ.

«Никакие другие причины его к этому не подтолкнут», — добавил Каспаров.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей заявил, что в 2021 году в России будет проведен трансфер власти из-за «личных проблем» у Путина. Отвечая на вопрос журналистки о том, какие личные проблемы у Владимира Путина он имел в виду, политолог сказал, что говорил о «проблемах со здоровьем» у президента.

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