Как подруга Путина заработала миллионы и родила дочь «Владимировну» — расследование

Журналисты-расследыватели российского ресурса «Проект» обнаружили у Владимира Путина «неучтенную» дочь — ее матерью якобы является 45-летняя подруга хозяина Кремля со времен его жизни в Санкт-Петербурге Светлана Кривоногова.

Получив в начале 90-х аттестат зрелости, и начав трудовую карьеру в качестве уборщицы магазина по соседству, уже в 2000 году Светлана закончила престижный Университет экономики и финансов. При этом однокурсники не запомнили красавицу ни на вручении диплома, ни даже во время посещения занятий.

Журналисты полагают, что перемены связаны со знаковым знакомством женщины в 90-х. Один из собеседников вспомнил, что это был «чиновник правительства Петербурга», другой назвал его просто «папиком».

Светлана покинула коммуналку и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам «Проекта», семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. Также бывшую студентку сделали акционером сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк «Россия». В этом банке она начала работать в 2001 году.

Светлана Кривоногова

В 2003 году Светлана родила дочь Елизавету, в метрике которой ее отчество указано как Владимировна. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении «Проекта», она феноменально похожа на президента России. К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих составляет 70,44%, из чего можно сделать вывод о возможном родстве.

Дочь Светланы Елизавета

В 2011 года Кривоногова стала «Хозяйкой горы» — речь идет о горнолыжном курорте «Игора» на севере Ленинградской области. Сейчас ей официально принадлежит 75% в компании «Озон», которая управляет «Игорой», владеет землей под ней и ее торговой маркой.

На данный же момент все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные «Проектом», можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $ 100 млн.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивает, что впервые слышит имя Кривоногих.

Напомним, накануне у Путина диагностировали склероз.

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