Разоблачен Instagram и опубликованы фото предполагаемой дочери Путина Елизаветы

После того, как журналисты обнаружили у Владимира Путина «неучтенную» дочь, которую от президента России могла родить Светлана Кривоногих, отыскались и аккаунты девушки в соцсетях.

Так, журналист Ренат Давлетгильдеев выложил на своей страничке в Facebook несколько фото и видео, на которых фигурирует девушка.

«Приснилось, что у Путина был инсульт, 31 декабря в новогоднем обращении он повторил слова Ельцина «я мухожук» и передал власть своей дочке от Светланы Кривоногих, а временным регентом назначил Сергея Собянина. Или не приснилось?

Третья дочка, кстати, реально копия царя. И, кажется, даже с чувством юмора — танцует в тиктоке, дружит с симпатичным парнишкой в оффвайте. Кажется, пацана даже видел где-то в Питере. Вспомнить бы только, где. А также ставлю бутылку «Рюинара» на то, что сон вещий («мухожук», все такое)", — пишет журналист.

А вот и страничка девушки в Instagram, где она не особо «светит» свое лицо, однако публикует много фото с брендовыми вещами и представляется Лизой Розовой.

Кстати, на видео Лиза танцует с молодым человеком, которого уже опознали в сети. Утверждается, что Роберт Скигин — внук давнего знакомого Путина еще по Санкт-Петербургу Дмитрия Скигина.

А издатель «Медиазоны» Петр Верзилов выложил в соцсеть фото девушки, которая, по его мнению, очень похожа на президента России.

Слушайте, а новая дочь Путина правда очень очень очень сильно на Путина похожа pic.twitter.com/k8buGCd5a9 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) December 1, 2020

Недавно певец Пьер Нарцисс отчитал телеведущего Тиграна Кеосаяна за выпуск программы «Международная пилорама», в которой была показана пародия на Барака Обаму с использованием песни «Шоколадный заяц», которую в свое время исполнял Нарцисс, и предложил ему высмеять Путина или Кадырова: «Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца… Я ему даю вызов, чтобы он показал Кадырова в нелепой ситуации и посмотрим, какой он мужчина: с яйцами или нет».

Фото Лизы Розовой из соцсетей.

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