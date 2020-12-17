Путин впервые объяснил, почему не произносит вслух фамилию Навального

Российский президент Владимир Путин, в очередной раз не упоминая имени оппозиционера Алексея Навального, ответил на вопрос о возможной причастности к отравлению политика сотрудников российской спецслужбы.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это — не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Что, мы не знаем, что они локацию отслеживают? Да наши спецслужбы хорошо это понимают», — сказал Путин во время пресс-конференции, передает «Дождь». При этом он добавил, что сотрудники спецслужб «в курсе» и что их представители пользуются телефонами там, где не считают нужным это скрывать.

«Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда спецслужбы должны за ним присматривать. Зачем его травить, кому он нужен? Если бы хотели, то довели бы, наверное, до конца. Жена (имеется в виду супруга Алексея Навального, — Ред.) обратилась ко мне, и я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию», — заявил Путин.

При этом он упомянул об одной «вещи», на которую «широкая публика» не обращает внимания, но которая «имеет значение». Оказалось, что эта вещь — опасения Путина по поводу того, что Навальный «подтянется до его уровня». То есть, сможет претендовать на пост главы государства. Похоже, что именно с этим связано и нежелание хозяина Кремля упоминать фамилию оппозиционера.

«Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом (для тех, кто это делает) подтянуться до определенного уровня. Обратите внимание, мой партнер — вот этот, и я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба. Это известное… Во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей», — заявил он.

Напомним, что в расследовании отравления Навального принимали участие представители международного издания Bellingcat, портал The Insider, американский телеканал CNN и немецкий еженедельник Der Spiegel. Они провели тщательный анализ баз данных авиапассажиров, летавших в августе из Москвы в Томск и Омск, и обратно, а также данных биллинга мобильных телефонов лиц, которые вызвали подозрение.

Фото с сайта президента России.

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