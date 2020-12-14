Раскрыты имена якобы отравителей Навального

В отравлении российского политика Алексея Навального участвовали восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ. Об этом сообщает «Медиазона».

Представлены результаты совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. С помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников установлены предполагаемые участники спецоперации по отравлению российского оппозиционера. В покушении участвовали глава Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков, а также силовики Алексей Александров, Олег Таякин, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Михаил Швец, Алексей Кривощеков, Владимир Паняев. Они следили за оппозиционером с января 2017 года.

По данным расследования, силовики пытались отравить Навального еще за два месяца до происшествия в Томске. Действия предпринимались по указанию директора ФСБ Александра Бортникова и с подачи Владимира Путина.

Напоминаем, Навальный рассказал, как ему удалось не умереть после отравления.

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