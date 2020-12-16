«Достали уже!»: новая сделка Меган Маркл и принца Гарри взбесила соцсети

Фанатов британской королевской семьи взбесила новая сделка, которую заключили переехавшие в США принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекская запускают собственный подкаст Archewell Audio, подписав контракт с интернет-сервисом потокового аудио Spotify.

Точная сумма сделки Гарри и Меган с Spotify не разглашается, но известно, что в мае аналогичный контракт на 100 миллионов долларов заключил с этой компанией американский комик Джо Роган.

В соцсетях возмущены тем, что внук королевы Елизаветы II и его жена уклонились от выполнения королевских обязанностей и покинули Британию под предлогом «защиты своей семьи» и желанием вести приватную жизнь, в которую не вмешивались бы СМИ. Однако на деле, как пишут в сети, не проходит и дня, чтобы пара не напомнила о себе тем или иным способом.

«Привет, ребята, я Гарри! А я Меган. И мы обожаем нашу приватность. Новая сделка по подкастам, призванная поднять настроение и развлечь аудиторию по всему миру, этому явно поспособствует», — написал один из пользователей пародируя обращение пары к публике из их рекламного аудио.

«Будьте готовы к новым нудным проповедям, а также к рекламе их продукции», — пишет другой, имея в виду вложение Меган денег в компанию по производству кофе, который она подрядила рекламировать в Instagram свою приятельницу Опру Уинфри.

«Достали уже!», «Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, потому что жаждали нормальной, частной жизни, которую ведут обычные люди. Они стремились к простым и анонимным радостям — таким как запуск нового широко разрекламированного подкаста и национального промо-тура», «Вижу, что их бегство от всеобщего внимания проходит хорошо. Они действительно все время остаются в тени», «Чего ради они думают, будто мы станем слушать весь этот их нравоучительный словесный винегрет?», «Помните, как Меган была настолько расстроена вмешательством СМИ в ее жизнь, что подписала сделку с Disney, Netflix, and Spotify в один и тот же год?», — говорится в комментариях соцсети Twitter.

«Анонс подкаста принца Гарри и Меган Маркл. «Итак, вы выбрали идеальный замок», «Настоящее преступление: странный случай с дядюшкой Эндрю», «Потратьте миллион на свою беременность», «Как есть медленнее королевы, когда вы действительно голодны», — издевательски пишет пользователь AndyJokedAgain, вспоминая скандал с дядей Гарри принцем Эндрю, а также траты Меган на вечеринку в Нью-Йорке и перелеты частным самолетом в период, когда она ждала ребенка.

Многие писали, что постоянное мельтешение перед глазами этой парочки им уже жутко надоело. Были также массово сделаны заявления об отписке от Spotify в знак протеста.

Кто-то считает, что Гарри из принца превратился в клоуна, которого бывшая актриса водит за собой на веревочке. И что он совершенно не думает о репутации и благополучии своей семьи — включая бабушку-королевы, любимцем которой он всегда был.

Сассексов призывают лишить их титулов и запретить им использовать свои королевские связи. «Конечно, связи с королевской семьей оплачиваются выше. Она десятки лет ошивалась в Голливуде и не добилась такого внимания», — отвечали на это.

Некоторые все же выступали в защиту Гарри и Меган, утверждая, что их будущий подкаст — отличная новость.

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