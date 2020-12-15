В поисках «знаменитого британского бойфренда: в сеть попало архивное фото Меган Маркл

В сеть попало архивное, никогда ранее не публиковавшееся фото Меган Маркл, сделанное в 2016 году — до ее знакомства с принцем Гарри. Тогда американская актриса, известная по телесериалу «Форс-мажоры», только начинала внедряться в высшее общество Великобритании, где ее в те времена практически никто не знал. На снимке будущая герцогиня позирует в компании телеведущей Лиззи Канди и миллионерши Клэр Кодвелл. Маркл одета в шелковое гламурное платье асимметричного фасона.

Лиззи, которая впервые встретилась с Меган в 2013 году на благотворительном обеде, в те времена опекала разведенную Меган, желавшую взобраться вверх по социальной лестнице и попросившую помочь ей найти «знаменитого британского бойфренда».

Как пишет Daily Mail, вспоминая вечеринку, на которой было сделано фото, Канди рассказала, что Меган сидела рядом с ней.

«Она хотела фотографироваться со всеми, потому что никого не знала. Очевидно, она прилетела из Канады и хотела познакомиться с людьми, чтобы узнать, кто есть кто. Это была очень светская вечеринка, поэтому я сделала фото… Меган хотела, чтобы ее бойфренд был знаменитостью. Ей нравилась Британия, и она чувствовала себя там, как дома. Ее привлекала лондонская жизнь, и она хотела остаться, работать здесь и завести парня», — говорит Лиззи. По словам ведущей, Меган «любила выпить, любила посплетничать, поговорить о бойфрендах, мужчинах и всяких женских штучках».

«Помню, как она была возбуждена, когда увидела на этом вечере Викторию Бекхэм. „Уау, Виктория Бекхэм“, — сказала она», — рассказывает Лиззи. В мае 2018 года Дэвид и Виктория Бекхэм были в числе гостей на свадьбе Меган и принца Гарри.

Канди и Меган поддерживали контакт. В числе предложенных Канди возможных кандидатур в бойфренды, Маркл рассматривала темнокожего английского футболиста Эшли Коула, однако ее отпугнула его плохая репутация: бывший муж певицы Шерил Коул неоднократно изменял жене.

Лиззи была поражена, когда узнала, что Меган удалось заполучить в кавалеры принца. Однако после начала романа Маркл резко перестала общаться с подругой — как и со многими другими своим знакомыми.

Ранее Канди уже обвиняла герцогиню Сассекскую в том, что она думает только о себе и манипулирует окружающими, чтобы получить желаемое.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и Опра Уинфри привели в ярость дворец рекламой кофе с овсяным молоком.



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