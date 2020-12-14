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Сбой YouTube и сервисов Google назвали беспрецедентным

14:36 14 декабря 2020
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Масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google специализированное издание TechCrunch оценило как «беспрецедентный».

Сбой для системы, которая стала одним из крупнейших драйверов трафика и активности в интернете, начался примерно с 11:30 по британскому времени (13:30 по Киеву).

Несколько сервисов Google полностью вышли из строя. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Maps, Adwords и AdSense, а также Google Pay испытывают перебои в работе.

Сам Google.com, Chrome все еще работают, хотя и медленно.

Индикаторы простоев сайтов показывают резкие всплески снижения количества услуг в Европе, США, Канаде, Индии, Южно Африке, странах Центральной и Южной Америки, Австралии и многих других.

Напомним, на днях глобальный сбой возник у социальной сети Facebook. В частности, не работал мессенджер. Самые серьезные проблемы возникли в странах Европы, в том числе и в Украине. Перебои в работе наблюдались и в ряде штатов США.

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