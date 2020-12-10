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Мир

В Facebook глобальный сбой, Европа пострадала больше всех

15:14 10 декабря 2020
Телефон
Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

В четверг, 10 декабря, в работе популярной социальной сети Facebook произошел сбой — перебои с работой мессенджера ощущаются и по сей час.

Согласно данным DownDetector, самые серьезные проблемы возникли в европейских странах, в том числе и в Украине.

На карте, которую опубликовал ресурс, реагирующий на жалобы интернет-пользователей по поводу работы различных сервисов, видно, что Европа практически вся находится в зоне, где сбоит Facebook.

Также перебои в работе ощущают жители ряда штатов в США.

Напомним, что недавно фиксировался сбой в работе Instagram — чаще всего о неполадках сообщали из США, Мексики, Бразилии, Чили, Аргентины, Великобритании, Франции, России, Германии, Италии, Хорватии и других странах.

Фото Pixabay

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