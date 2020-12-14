Что известно про сбой YouTube и сервисов Google

В сети зафиксировали очередной глобальный сбой — трудности с работой Google, Gmail и YouTube возникли практически по всему миру.

Как сообщает «Mirror», проблемы начались около полудня по Гринвичу и затронули интернет-пользователей во всем мире. Отмечается, что большинство людей, сообщавших о проблемах с YouTube, жаловались на невозможность получить доступ к сайту — таких из жалобщиков 54%. Еще 42% не могут смотреть видео, а 3% - не могут войти в систему.

Вместе с тем 75% пожаловавших на сбой не смогли войти в Gmail, 15% - не смогли получить доступ к веб-сайту и 8% не получали сообщения.

В Google пока что ситуацию не комментировали. Позже появилось сообщение, что специалисты компании разбираются в происходящем. Аналогично ситуацию прокомментировали и YouTube.

Специализированное издание TechCrunch оценило нынешний сбой как «беспрецедентный». Несколько сервисов Google полностью вышли из строя. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Maps, Adwords и AdSense, а также Google Pay испытывают перебои в работе.

Сбой был зафиксирован около 13:00 по киевскому времени. А уже в 14:33 по Киеву YouTube и не работавшие сервисы Google вернулись в строй.

Напомним, что на днях глобальный сбой возник у социальной сети Facebook. В частности, не работал мессенджер. Согласно данным DownDetector, самые серьезные проблемы возникли в европейских странах, в том числе и в Украине. Перебои в работе наблюдались и в ряде штатов США.

А в конце октября этого года проблемы ощущали и пользователи Instagram. Больше всего сообщалось о неполадках в США, Мексике, Бразилии, Чили, Аргентине, Великобритании, Франции, России, Германии, Италии, Хорватии и других странах.

Фото с Pixabay.

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