Хотели родить ребенка от Илона Маска: более ста человек стали жертвами аферистов из "банка спермы"

Успехи американского предпринимателя Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX, не дают покоя многим жителям США и других стран мира: они хотели бы зачать от него ребенка, который вырастет не менее талантливым и богатым.

И такая «возможность» появилась в 2016 году, пишет издание Bokdaily.

Некий банк спермы в Южной Филадельфии предлагал биологические образцы от «Илона Маска», якобы зарабатывавшего донорством спермы в бытность студентом Пенсильванского университета, продавая их по $ 150 тысяч за порцию. Высокая стоимость не отпугнула желающих получить «гениального» ребёнка, так что бизнес процветал.

Однако вскоре молодые родители начали замечать, что их дети не слишком-то похожи на Маска. Призвать к ответу мошенников не успели — клиника закрылась, а продавцов и след простыл. ДНК-тест показал, что отцом детей был вовсе не Илон Маск, а некий мужчина из Ирландии, помогавший аферистам вести их дела и жертвовавший свой биоматериал за вознаграждение. Узнать у фальшивого Маска подробности не удалось: когда схема вскрылась, ирландца обнаружили мёртвым.

Теперь около 50 женщин, успевших родить детей от ирландского папы, пытаются добиться справедливости. Для некоторых родителей известие о том, что отцом их ребёнка является вовсе не знаменитый изобретатель и бизнесмен, а мёртвый ирландец, стало шоком.

Одна из пострадавших призналась, что не хотела бы знать правду. «Само ощущение, что у меня родился ребенок от Илона Маска, делало мое материнство счастливым, но теперь я обижена на свою дочь из-за этого человека, о котором я знаю лишь, что он умер и разрушил мою жизнь», — сказала она.

Всего жертвами мошенников, ведущих активную деятельность с 2016 года по июнь 2019-го, стали около ста человек, среди которых были пары (в том числе однополые), одинокие женщины, учёные, арабские бизнесмены, а также предприниматели-инвесторы, считавшие, что делают ценное вложение, и потом смогут выгодно перепродать сперму.

В то же время сам Илон не столь плодовит, как действовавший под его именем донор: в 2020 году у изобретателя и его третьей жены, певицы Граймс, как писали «ФАКТЫ», родился сын X Æ A-12, ставший шестым ребёнком Маска.

Фото: bokdaily.com, flickr

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