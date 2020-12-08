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"Драконы в логове": к МКС присоединились сразу два корабля Dragon

1:55 8 декабря 2020
Стыковка

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX, отправленный с мыса Канаверал во Флориде в воскресенье, 6 декабря, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Видео с моментом стыковки опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в Twitter.

Стыковка корабля с космической станцией произведена в понедельник, 7 декабря, в 13:40 по восточному времени (20:40 по Киеву).

В агентстве отмечают, что впервые к МКС одновременно присоединены два корабля Dragon и даже придумали для этого шутливый термин «Драконы в логове».

 

На опубликованных кадрах видно, как грузовик медленно опускается и присоединяется вплотную к модулю.

Сообщается, что стыковка Cargo Dragon прошла в автоматическом режиме. Корабль присоединился к стороне модуля Harmony рядом с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который в ноябре доставил на МКС астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. Они находятся на станции с середины октября 2020 года.

Грузовик доставил на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и необходимую технику.

Напомним, что Cargo Dragon запустили с космодрома на мысе Канаверал в минувшее воскресенье, 6 декабря. Это 21-й раз, когда груз на американский сегмент МКС доставляет компания Space X. Новый корабль представляет собой модернизированную версию Dragon. Он может поднять на 20% груза больше, чем его предшественники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что NASA объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый, уже третий экипаж. Команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Мегана Макартура, Шейна Кимбороу, японца Акихито Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

Фото: NASA

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