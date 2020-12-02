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В папу пошел: шестимесячный сын Илона Маска изучает книгу о космосе

11:31 2 декабря 2020
Илон Маск с новорожденным сыном

Канадская певица Граймс (настоящее ее имя Клэр Элис Буше) поделилась в Instagram новой фотографией ее сына от Илона Маска. Шестимесячный мальчик, которого родители наградили необычным именем X Æ A-Xii, внимательно рассматривает познавательную книжку для детей о космосе. Одетый в белый костюмчик с золотыми звездочками малыш заинтересовался рисунком космического телескопа. Подписчики умилились тому, что X Æ A-Xii (дома его сокращенно называют Экс) явно пошел в папу, основателя компании SpaceX — частного разработчика ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. 30 мая 2020 года состоялся пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon.

Ранее Граймс рассказывала, что она показала ребенку фильм 1979-го года о Вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». И заявила, что ее сын «увлекается радикальным искусством».

32-летняя Граймс, которая состоит в отношениях с 49-летним предпринимателем Илоном Маском с 2018 года, родила ребенка 4 мая. Для нее это первенец. У Маска имеется пятеро сыновей от первой жены Жюстин — 16-летние двойняшки и 14-летние тройняшки. Маск был официально женат два раза. Второй его супругой была британская актриса Талула Райли. В третий раз идти под венец миллиардер не спешит.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Илон Маск назвал дату отправки человека на Марс.

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