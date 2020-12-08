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Кейт Миддлтон и принца Уильяма затмила попавшая с ними в кадр кошка

15:55 8 декабря 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свое турне по Великобритании в Королевском поезде. 8 декабря герцог и герцогиня Кембриджские посетили Кардифф и Бат. Во время визита Их Высочеств в Бат высоких гостей затмила черно-белая кошка, попавшая вместе с ними в кадр. Она важно проходит сзади, не обращая внимания на людей. Пользователей сети кошка привела в восторг. «Такая милая и такая серьезная», «Кошкам разрешается смотреть на короля. А это даже не глядит», — писали в комментариях, вспоминая известную английскую пословицу.

Кейт, которая взяла с собой в поездку свои старые пальто, снова вышла в свет в ярко-красном наряде от Alexander McQueen, а также клетчатой черно-красной юбке и шарфе из такой же ткани. В этом пальто она появлялась на публике в октябре.

Между тем фанаты Кембриджей обсуждают послание, которое Кейт и Уильям оставили на доске перед отбытием в путь с лондонской железнодорожной станции Юстон.

«Спасибо всем работникам транспорта за то, что они поддерживали движение в стране в этот трудный год. Желаем всем счастливого Рождества! Кэтрин, Уильям», — написала Кейт. При этом она допустила ошибку в слове страна, написав coutry вместо country. А Уильям удивил тем, что поставил подпись левой рукой. Многие пользователи соцсетей признались, что не знали о том, что принц — левша.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Жестоко и несправедливо»: семилетнего принца Джорджа изобразили избалованным хамом.

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