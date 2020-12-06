Королева наконец оказала Кейт Миддлтон честь, которой Меган Маркл была удостоена сразу после свадьбы

Спустя девять лет после свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон была наконец удостоена большой чести. Королева Великобритании Елизавета II предоставила своему внуку и его супруге право воспользоваться Королевским поездом, в котором Ее Величество время от времени совершает поездки по стране.

Уильям, которому в будущем предстоит стать британским королем, пользовался этим роскошным транспортным средством несколько раз. Однако Кейт вступила на его борт впервые. В то же время Меган Маркл была удостоена покататься в личном поезде королевы менее, чем через месяц после с принцем Гарри. Меган и Елизавета вместе съездили в Чешир — с ночевкой в поезде. Ее Величество хотела, чтобы американка Маркл поскорее почувствовала себя полноценным членом королевской семьи.

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Как сообщает Daily Mail, Кейт и Уильям отправляются 6 декабря в трехдневное путешествие по Англии, Шотландии и Уэльсу, и совершат по пути десять остановок. Герцог и герцогиня Кембриджские встретятся с людьми, труд которых особенно важен в период пандемии коронавируса — медицинскими работниками, сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями. Представители королевской семьи хотят поблагодарить их, оказать моральную поддержку и поднять настроение перед Рождеством.

В конце поездки супруги планируют увидеться с королевой Елизаветой лично.

Британские монархи располагают собственными поездами со времен прапрабабушки ныне правящей Елизаветы II — королевы Виктории. Поезд, который функционирует ныне, был сдан в эксплуатацию в 1977 году. В составе девять вагонов. Один из них зарезервирован для королевы, другой — для наследника престола принца Чарльза.

В вагоне королевы есть кондиционер, электрическое отопление, гостиная, столовая, спальня и ванная.

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Фото PA

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