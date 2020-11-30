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Не царское это дело: экс-дворецкий принцессы Дианы рассекретил шокирующее хобби Елизаветы II

19:17 30 ноября 2020
Королева Елизавета

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел рассказал в интервью телезвезде Вики Паттинсон на подкасте The Secret о необычном и даже шокирующем для монарха тайном хобби британской королевы Елизаветы II.

Оказывается, Ее Величество любит сама выполнять работу по дому — и в особенности обожает мыть посуду. И часто это делает лично — обычно во время своего традиционного летнего отдыха в шотландском замке Балморал, где семья регулярно устраивает пикники. По словам Баррела, который одно время работал личным лакеем Елизаветы, королева надевает резиновые перчатки и берется за дело. А вытирает посуду обычно королевская фрейлина.

«Королеве нравится мочить руки в раковине, она этим и занимается», — сказал Пол.

62-летний Баррел, который начал свою службу при дворе в 18 лет, также поведал, что Елизавета питается «крошечными порциями», чтобы оставаться в хорошей форме.

«Она не поглощает рождественский ужин так, как мы, когда из-за груды еды на столе вы не можете видеть того, кто сидит напротив. Она так не ест — а только малюсенькими порциями», — рассказал он. По мнению Пола, у королевы очень высокая самодисциплина.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Эй ты, передай ей цветы»: фанаты Меган Маркл высмеяли королеву Елизавету II.

Читайте также: Королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга.

Фото РА

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