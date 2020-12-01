«Королева была в ужасе»: Елизавета II стала жертвой жестокого розыгрыша

Британская королева Елизаветы II известна своим тонким чувством юмора. В неформальной обстановке Ее Величество часто шутит, но иногда она сама становилась жертвой шутников. Так, одна из ближайших помощниц Ее Величества рассказала о том, как она разыграла монарха на 1 апреля. Причем розыгрыш, как пишет издание The Mirror, получился довольно жестоким.

Дизайнер, портниха и стилист королевы Анджела Келли рассказала в своих мемуарах «Другая сторона монеты» о случае, который произошел в 2006 году — во время официального визита Елизаветы и ее мужа принца Филиппа в Австралию.

Королева мечтала увидеть кукабарру — забавную птицу, ставшую символом этой страны. Кукабарры знамениты своими криками, очень похожими на человеческий хохот. Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио. Кукабарра по имени Олли была одним из талисманов Летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Кукабарра

Однако королеве не везло: ей не попадалась на глаза ни одна кукабарра. Однажды, пока Ее Величество была на одном из мероприятий, Анджела отправилась на сиднейский рынок и заметила там игрушечную кукабарру — очень похожую на настоящую. Она решила купить ее королеве в подарок. Но преподнесла свой презент оригинальным образом. Портниха посадила мягкую игрушку в небольшую клетку, поставив ее на балконе апартаментов, где разместились королева с супругом.

Когда Елизавета вернулась, Келли сказала ей, что заметила через окно «смешную серую птицу».

«Королева выглянула наружу и воскликнула: «Это кукабарра!». Я пошла открыть дверцу клетки, но она громко сказала: «Нет! Не делай этого! Она улетит!», и в мгновение ока уже была позади. Поворачиваясь к Ее Величеству и пытаясь сохранить серьезное лицо, я торжественно сказала: «Она мертва». Королева пришла в ужас. Но тут Анджела направилась к ней с распростертыми руками со словами: «С днем апрельского дурака!». На это Елизавета в сердцах выкрикнула: «Ты уволена!».

«Я безудержно смеялась, когда Ее Величество повернулась к Его Королевскому Высочеству и сказала: «Знаешь, что она только что сделала? Анджела меня одурачила!», — пишет в своей книге Келли.

Елизавета привезла подаренную Анджелой игрушечную птичку в Виндзорский замок. И она до сих пор «живет» на спинке дивана в ее частной гостиной.

Анджела Келли

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Фото РА

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