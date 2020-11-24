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«Эй, ты, передай ей цветы»: фанаты Меган Маркл высмеяли королеву Елизавету II

13:13 24 ноября 2020
Меган Маркл и королева Елизавета

Фанаты Меган Маркл высмеяли в сети королеву Великобритании Елизавету II. Одна из пользовательниц Twitter опубликовала видео, снятое в июне 2018 года — во время совместного визита Меган и Елизаветы в Чешир. Это произошло спустя месяц после свадьбы Маркл и внука королевы принца Гарри. Новоиспеченная герцогиня Сассекская впервые появилась на публике без мужа, в обществе его венценосной бабушки. На тот момент популярность вошедшей в королевскую семью американки достигла своего пика. И ее приветствовали с большим энтузиазмом.

На видео Елизавета II подходит к встречавшей их с Меган толпе. Ей передают букеты. Один из мужчин подает цветы Ее Величеству со словами: «Это для Меган». И еще раз: «Передайте это Меган».

«Однажды Меган вышла вместе с королевой, и та увидела, насколько популярна Меган… Вы можете понять, почему они не защищали ее, они устали от того, что все хотят Меган… Сассексы затмили всех», — подписан этот пост.

Под ним поклонники бывшей актрисы написали, что королева и другие члены семьи завидовали популярности Меган, которая угрожала их собственной. Поэтому они, мол, поставили их с Гарри в такие условия, что они вынуждены были покинуть Великобританию.

«Тот человек ни в коей мере не хотел королеву. Только Меган», «Передайте это Меган» — и никакого Вашего Величества", «Эй! Да-да, ты, передай ей цветы», «Королеву явно не обрадовала просьба отдать цветы Меган» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная принцесса Евгения поселилась в доме Меган Маркл и принца Гарри — это вызвало слухи о том. что пара не планирует когда-либо возвращаться в Британию.

Читайте также: Брат Меган Маркл рассказал о ее отношениях с первым мужем.

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