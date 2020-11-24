«Эй, ты, передай ей цветы»: фанаты Меган Маркл высмеяли королеву Елизавету II

Фанаты Меган Маркл высмеяли в сети королеву Великобритании Елизавету II. Одна из пользовательниц Twitter опубликовала видео, снятое в июне 2018 года — во время совместного визита Меган и Елизаветы в Чешир. Это произошло спустя месяц после свадьбы Маркл и внука королевы принца Гарри. Новоиспеченная герцогиня Сассекская впервые появилась на публике без мужа, в обществе его венценосной бабушки. На тот момент популярность вошедшей в королевскую семью американки достигла своего пика. И ее приветствовали с большим энтузиазмом.

На видео Елизавета II подходит к встречавшей их с Меган толпе. Ей передают букеты. Один из мужчин подает цветы Ее Величеству со словами: «Это для Меган». И еще раз: «Передайте это Меган».

«Однажды Меган вышла вместе с королевой, и та увидела, насколько популярна Меган… Вы можете понять, почему они не защищали ее, они устали от того, что все хотят Меган… Сассексы затмили всех», — подписан этот пост.

Под ним поклонники бывшей актрисы написали, что королева и другие члены семьи завидовали популярности Меган, которая угрожала их собственной. Поэтому они, мол, поставили их с Гарри в такие условия, что они вынуждены были покинуть Великобританию.

«Тот человек ни в коей мере не хотел королеву. Только Меган», «Передайте это Меган» — и никакого Вашего Величества", «Эй! Да-да, ты, передай ей цветы», «Королеву явно не обрадовала просьба отдать цветы Меган» — писали в комментариях.

Meghan went out one time with the Queen and she saw exactly how popular Meghan is… You can see why they didn't defend her they got tired of everyone asking for Meghan… and the Sussexes overshadowed everyone.

# when you got it… You got it. pic.twitter.com/KMXArWK7ZL — Liv (@SkyJobs50) November 23, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная принцесса Евгения поселилась в доме Меган Маркл и принца Гарри — это вызвало слухи о том. что пара не планирует когда-либо возвращаться в Британию.

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