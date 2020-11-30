Закрывайте бары, а не школы: главный инфекционист США дал совет Байдену по снижению количества ковид-больных

Главный инфекционист США Энтони Фаучи, вошедший в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, дал совет администрации вероятного будущего президента Джо Байдена по снижению заражаемости коронавирусом.

Его он озвучил в интервью телеканалу ABC, пишет Голос Америки.

По словам Фаучи, для того, чтобы добиться указанного эффекта, необходимо закрыть бары и рестораны, но при этом открыть школы.

«Закройте бары, но не школы», — заявил Фаучи, пояснив, что рестораны и бары, где граждане находятся без масок, представляют гораздо большую опасность по распространению COVID-19, чем учебные заведения.

Также он добавил, что лучший способ убедиться в безопасности детей в школе — держать уровень вируса в обществе низким, отметил специалист.

«Неважно, кто вы и где находитесь, — когда у вас есть места скопления людей, особенно в помещении, где люди не носят масок, это является значительным риском заражения и распространения инфекции», — пояснил главный американский инфекционист.

Он напомнил, что в борьбе с COVID-19 помогут общепринятые правила профилактики инфекции: носить маски, мыть руки, сохранять дистанцию, избегать массовых собраний.

Ранее Фаучи назвал срок появления американской вакцины от коронавируса. По его данным, препарат может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что он безопасен и эффективен. Он отметил, что даже в этом случае на то, чтобы она стала широко доступна, потребуется несколько месяцев в 2021 году. При этом появление вакцины не отменит необходимости соблюдать меры по защите от коронавируса в течение значительного времени.

Напомним, что США остаются лидерами по числу заражений коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано более 13,3 миллиона случаев инфицирования. 266 тысяч пациентов скончались, более 5 миллионов вылечились.

Всего же в мире по состоянию на 29 ноября число заболевших коронавирусом превысило 62,8 миллионов человек, почти полтора миллиона скончались. выявлено 62,5 миллиона зараженных SARS-CoV-2.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в беседе с Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. Гейтс выразил уверенность в том, что новая пандемия начнется через несколько лет. Возможен также сценарий, при котором это может произойти через три года.

Фото: РИА Новости

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