Билл Гейтс предсказал новую пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс, который считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, предсказал человечеству появление новой пандемии. Об этом сообщается в его подкасте, в котором миллиардер обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи изменения, которые принес COVID-19.

Гейтс выразил уверенность в том, что новая пандемия начнется через несколько лет. Возможен также сценарий, при котором это может произойти через три года.

По мнению Гейтса, в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии. К этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования.

Как сообщали «ФАКТЫ», страны «Большой двадцатки» взяли на себя руководящую роль и ответственность в мире во время пандемии коронавируса. А также обязались помогать наименее развитым и развивающимся странам.

Фото РИА «Новости»

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