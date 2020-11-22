Билл Гейтс предсказал новую пандемию
Основатель Microsoft Билл Гейтс, который считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, предсказал человечеству появление новой пандемии. Об этом сообщается в его подкасте, в котором миллиардер обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи изменения, которые принес COVID-19.
Гейтс выразил уверенность в том, что новая пандемия начнется через несколько лет. Возможен также сценарий, при котором это может произойти через три года.
По мнению Гейтса, в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии. К этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования.
Как сообщали «ФАКТЫ», страны «Большой двадцатки» взяли на себя руководящую роль и ответственность в мире во время пандемии коронавируса. А также обязались помогать наименее развитым и развивающимся странам.
Фото РИА «Новости»267
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