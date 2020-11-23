Лидеры G20 обещали беднейшим странам заморозить долги и обеспечить их вакциной

Лидеры двадцати самых развитых и богатых стран мира («Большая двадцатка», G20) одобрили продление замораживания долговых выплат беднейшими странами до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19 и высказались за равный доступ к вакцинам.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20, пишет Reuters.

«G20 однозначно признает: если мы оставим какую-то страну позади, мы все останемся позади», — цитирует агентство министра финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаана на заключительной пресс-конференции мероприятия.

В совместном заявлении лидеры стран G20 настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, касающейся заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

Инициатива G20 по облегчению долгового бремени, запущенная вскоре после начала пандемии весной, помогла 46 из 73 стран, отвечающих критериям, отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму 5,7 млрд долларов США, высвободив средства для борьбы с пандемией и укрепления своей экономики.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира также пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19 «всем людям», в ответ на опасения по поводу того, что пандемия может усилить разногласия между богатыми и бедными в мире.

Страны G20 также будут работать над тем, чтобы «защищать жизни, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех».

Ранее «ФАКТЫ» писали о решении, которое приняла Палата представителей Конгресса США по другой важной группе страны — так называемой «Большой семерке»: законодательная инициатива предполагает заблокировать попытки Белого дома пригласить Россию к участию во встречах Группы семи (G7) и восстановить таким образом формат G8 («Большая восьмерка»).

Фото: reuters.com

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