Только после деоккупации Крыма: Конгресс США принял важный законопроект по "большой восьмерке"

Палата представителей Конгресса США приняла в среду, 18 ноября, законопроект, направленный на то, чтобы заблокировать попытки Белого дома пригласить Россию к участию во встречах Группы семи (G7) и восстановить таким образом формат G8 («Большая восьмерка»).

Об этом пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что данным документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США при наличии необходимых оснований смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма <…>, Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья».

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат Конгресса США, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что несмотря на введенные антироссийские санкции у США и РФ, по его мнению, сложились «очень хорошие отношения», двум странам «необходимо ладить». Так, Трамп объявлял о планах пригласить на саммит Группы семи (G7) российского лидера Владимира Путина. В августе президент США заявлял, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США и что непременно пригласил бы на него своего российского коллегу.

Напомним, G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал «большой восьмеркой». В марте 2014 года в результате незаконной оккупации Российской Федерацией украинского Крыма и нарушения этой страной целого ряда международных соглашений лидеры ведущих стран Запада приняли решение вернуться к формату «семерки». Тем самым Кремль в очередной раз «переиграл» сам себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Фото: teletype. in

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