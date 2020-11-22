G20 сплотились в борьбе с пандемией коронавируса

Страны «Большой двадцатки» (G20) взяли на себя руководящую роль и ответственность в мире во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в декларации лидеров стран G20, принятой по результатам саммита 21−22 ноября, передает «Укринформ».



Лидеры G20 признали, что скоординированные глобальные действия, солидарность и многостороннее сотрудничество необходимы, чтобы преодолеть пандемию и сохранить жизнь на планете.

«Мы обязались вести мир до эры после COVID-19, делая его устойчивым, сбалансированным и доступным для всех», — говорится в декларации.

Лидеры крупнейших стран мира обязались поддержать наименее развитые и развивающиеся страны, наиболее пострадавшие от пандемии.



В G20 также напомнили о выделении ресурсов на нужды глобальной системы здравоохранения, поддержки исследований, производства и распределения вакцин, а также систем эффективного диагностирования и лечения коронавируса.

Саммит G20 проходил в виртуальном формате под председательством Саудовской Аравии.

Напомним, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвержден почти у 59 миллионов человек. 1,4 миллиона умерли от инфекции. Около 41 миллиона смогли преодолеть болезнь.

В Украине на утро 22 ноября подтверждены 624 744 случая заболевания COVID-19, из них 10951 летальных, 286 917 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 12079 новых случаев заражения.

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