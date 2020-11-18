Друзья Мелании Трамп прояснили вопрос о ее разводе с Дональдом

Американские СМИ обсуждают вероятность развода Мелании и Дональда Трампа — после того, как бывшие сотрудники Белого дома заявили, что первая леди с нетерпением ждет момента, когда наконец сможет уйти от проигравшего президентские выборы мужа. Однако, как пишет авторитетная газета The Washington Post, двое близких друзей миссис Трамп утверждают, что у нее нет планов разводиться — по крайней мере «в ближайшем будущем». Они говорили на условиях анонимности, потому что знают, что Мелания не хотела бы, чтобы они общались с прессой. «Она считает, что ее личная жизнь никого не касается», — сказал один из ее друзей.

Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм прокомментировала эту тему The Washington Post весьма резко: «Это просто жалкий вопрос, и именно поэтому люди больше не доверяют ведущим СМИ. Ни один настоящий журналист такого не спросит».

Свое мнение выразил также бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, впавший у него в немилость и опубликовавший нелестные для президента мемуары. Он уверен, что третий брак президента устоит — потому что супруги имеют намного больше общего, чем думает большинство людей.

«Не думаю, что Мелания бросит Дональда. Она очень охотно участвует в его планах и считает его убеждения своими. Эти двое заслуживают друг друга», — сказал Коэн, которого Трамп ранее публично назвал лжецом.

По словам Стефани Уинстон Волкофф, бывшей подруги и помощницы Мелании, написавшей книгу, в которой резко критиковалась первая леди, мистер и миссис Трампы действуют удивительно синхронно, несмотря на индивидуальные различия. «Это часть шоу. Она всегда была тихой. Он был громким. Она была мягкой. Он был жестким. Они играют вместе. Это часть отношений, благодаря которой все работает», — говорит Волкофф.

Между тем во время состоявшегося на прошлой неделе визита Мелании и Дональда на Арлингтонское национальное кладбище в День ветеранов, пресса обратила внимание на то, что Мелания предпочла дистанцироваться от супруга и шла под руку с сопровождавшим ее военным. Это с новой силой вызвал толки о том, что она мечтает избавиться от Дональда Трампа — как и половина американцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Насколько богаты Дональд и Мелания Трамп, и что получит первая леди США в случае развода.





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