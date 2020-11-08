Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод

Дональд Трамп, который теряет должность президента США, в ближайшее время может также потерять и жену. Бывшая помощница Дональда Трампа Омароза Мэниголт-Ньюман утверждает, что 15-летнему браку Дональда и Мелании Трамп пришел конец. И вскоре, как пишет Daily Mail, уже практически бывшему президенту США следует готовиться к третьему разводу.

«Мелания отсчитывает минуты до того, как он покинет офис, чтобы она наконец могла развестись», — утверждает Мэниголт-Ньюман. По ее словам, если был Мелания попыталась унизить Трампа и бросить его до того, как он уйдет из Белого дома, он нашел бы способ ей отомстить. Теперь же первую леди ничто не остановит. «Эта женщина разведется с ним быстрее, чем вы успеете сказать: „До свидания, дорогой!“», — приводит слова Омарозы ExtraTV.

Избранный президент Джо Байден официально должен вступить в должность 20 января — после переходного периода.

74-летний Трамп утверждал, что они с 50-летней Меланией никогда не ссорятся и живут душа в душу. Однако на публике часто замечали признаки того, что отношения между ними далеко не самые теплые.

Бывшая модель не спешила переезжать в Белый дом после избрания ее мужа президентом страны в 2016 году. Официально сообщалось, что она хотела остаться в Нью-Йорке, чтобы дать возможность своему сыну Бэррону, которому на тот момент было десять лет, доучиться до конца учебного года в школе. Однако, по слухам, миссис Трамп выжидала пять месяцев, требуя, чтобы супруг пересмотрел их брачный контракт, выторговав себе лучшие условия. И не соглашалась на переезд в Вашингтон, пока он не уступил.

На ее решение повлияла всплывшая во время предвыборной кампании информация о многочисленных изменах Трампа. Уроженка Словении, заботясь о сыне, также потребовала, чтобы супруг позаботился о будущем их общего ребенка, обеспечив ему такие же финансовые условия, как и троим своим старшим детям — в том числе и том, что касается наследства.

Брачный контракт Трампа с его второй женой Марлой Мейплз содержал пункт, согласно которому она не имеет права критиковать его на рублике — в том числе публиковать книги и давать интервью. Вероятно, Мелания также согласилась хранить молчание в случае развода.

Бывшая старшая советница Мелании Трамп Стефани Волкофф, разругавшаяся с первой леди и написавшая о ней книгу «Мелания и я», утверждает, что супруги давно спят в разных спальнях. И что их брак носит чисто деловой характер.

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