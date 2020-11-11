Насколько богаты Дональд и Мелания Трамп, и что получит первая леди США в случае развода

После того, как бывшие сотрудники Белого дома заявили, что Мелания Трамп буквально отсчитывает минуты до того момента, когда получит возможность наконец подать на развод, финансовые эксперты и адвокаты начали прикидывать, что может получить уже почти бывшая первая леди США, если уйдет от мужа.

Известно, что уроженка Словении подписала выгодный для бизнесмена брачный контракт, условия которого держатся в тайне. Однако Мелания заставила мужа пересмотреть условия их договора в свою пользу перед переездом в Белый дом в 2017 году. Миссис Трамп на пять месяцев задержала свой переезд из Нью-Йорка в Вашингтон, называя в качестве официальной причины желание дать возможность своему сыну Бэррону (которому на тот момент было десять лет) доучиться в школе до конца учебного года. На самом же деле предприимчивая дама все это время торговалась с супругом, пользуясь тем, что ему по статусу необходима жена, и он не решится на открытый скандал. В первую очередь миссис Трамп, как любящая мать, добивалась того, чтобы Дональд позаботился о будущем их общего ребенка, обеспечив ему такие же финансовые условия, как и троим своим старшим детям — в том числе и том, что касается наследства. В конце концов Трамп удовлетворил требования жена.

К слову, обе предыдущие супруги Трампа также заключали с ним брачный контракт, но впоследствии успешно оспаривали его условия. Так, уроженка Чехии Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова), которая является матерью Дональда-младшего, Иванки и Эрика Трампов, развелась с бизнесменом в 1992 году после лет 15 лет брака. Через суд она добилась выплаты ей 10 миллионов долларов, а также алиментов на детей в размере 650 тысяч долларов в год. Ей также досталась квартира в Нью-Йорке и роскошный особняк в Коннектикуте.

Вторая жена Трампа Марла Мейплз, мать его дочери Тиффани, вышла замуж за Дональда в 1993 году и развелась в 1999-м. Ей удалось отсудить у бывшего мужа гораздо меньше — всего два миллиона долларов.

С Меланией Кнаус, которая на 24 года его моложе, Дональд Трамп познакомился на вечеринке в 1998 году. И женился на ней 22 января 2005 года. На тот момент она была достаточно богата сама по себе. Как заявил американский адвокат Питер Стэмблек изданию Town and Country, в случае развода каждый из супругов получит активы, записанные на свое имя.

«У миллиардеров сложная структура активов. У них есть подставные компании, различные ООО, инвестиции в другие компании, и это очень, очень сложно… Одна из основных целей брачного контракта — избежать головной боли, связанной с подготовкой всех документов и привлечением бухгалтеров, которые будут все это рассматривать. Теоретически это могло произойти в отсутствие брачного контракта», — сказал он.

По мнению Стэмблека, Мелания получит возможность сохранить все драгоценности, которые она приобрела за время своего брака. Скорее всего, именно она получит право основной опеки над 14-летним сыном, а также большие деньги на его содержание. Трамп также должен будет обеспечить их жильем. Правда, в 2016 году Мелания приобрела за свои деньги (1,5 миллиона долларов) собственную квартиру — в принадлежащей ее мужу Трамп-тауэр (Башне Трампа) в Нью-Йорке.

По оценкам юристов, Мелания сможет рассчитывать на выплату не менее, чем 50 миллионов долларов, хотя эта сумма не обеспечит ей привычного роскошного образа жизни.

Состояние самой Мелании также оценивается примерно в 50 миллионов. Она считается одной из самых богатых президентских жен в истории страны. 50-летняя женщина скопила деньги, работая профессиональной моделью с 18 лет, а также успешно запустив собственную линию ювелирных изделий. Она также наладила производство средств по уходу за кожей, однако этот бизнес ей пришлось вскоре свернуть из-за конфликта интересов.

Дональд Трамп, который некогда хвастался состоянием в 10 миллиардов долларов (хотя эти цифры оспаривались экспертами), в настоящее время значительно обеднел. Если в 2019 году его капитал по данным журнала Forbes составлял 3,1 миллиарда долларов, то в 2020-м эта цифра снизилась до 2,5 миллиардов — главным образом из-за падения цены на принадлежащую ему нью-йоркскую недвижимость (жилые и офисные комплексы на Манхэттене) на фоне пандемии коронавируса. В списке самых богатых американцев он опустился сразу на 77 позиций.

Фото Twitter



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