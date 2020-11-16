СМИ сообщают о бое между армянскими и российскими военными в Нагорном Карабахе: опубликовано видео

В Нагорном Карабахе группой армянских солдат были атакованы российские военные миротворцы, осуществляющие патрулирование этой территории. Информацию в Twitter сообщила азербайджанский военный журналист Эльмира Мусазадех.

Она опубликовала видео окружения армянских солдат российскими военными. На видео россияне окружили армян и предлагают сдаться. Сообщается о том, что между армянами и россиянами произошла перестрелка, но информации о погибших и раненых пока нет.

Сообщается, что в районе Агдама на колонну российских военнослужащих было совершено нападение. В окружение попала группа армянских солдат отказавшихся покидать район. Ждём заявлений российской стороны pic.twitter.com/k5GiH8p4iI — Elmira Musazadeh (@ElmiraMusazadeh) November 16, 2020

По данным СМИ, между российскими военнослужащими и армянскими солдатами часто происходят локальные стычки. Некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Россияне принуждают их сделать это под угрозой применения оружия.

Как пишет Аvia.pro, ссылаясь на информированные источники, колонна российских военных, находясь в районе Агдама, попала в засаду неизвестных лиц и была обстреляна. По данным издания, нападавшими могли быть и протурецкие боевики, ранее переброшенные с территории Сирии.

Напомним, 9 ноября стало известно о подписании совместного заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Документ подписали руководители Армении, Азербайджана и России

В соответствии с достигнутыми договоренностями, в регион ввели российский миротворческий контингент.

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