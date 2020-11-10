Путин и Алиев заявили о введении в Карабах миротворцев РФ и Турции, в Ереване начали громить дом правительства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в соответствии с достигнутыми с Арменией и Азербайджаном договоренностями по конфликту в Нагорном Карабахе, в регион будут введены российские миротворцы.

Об этом передает российский РБК.

По словам Путина, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Также президент России заявил, что достигнутые договоренности с Арменией и Азербайджаном по конфликту в Нагорном Карабахе позволят урегулировать вопрос «на справедливой основе в интересах народов Азербайджана и Армении».

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. По его словам, миротворцы останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетки, если Баку и Ереван не будут против. Также Алиев отметил, что отдельные районы Карабаха будут переданы под контроль Азербайджана этапами. Так, до 15 ноября Армения вернет Азербайджану Кельбаджарский район, Агдамский район — до 20 ноября, а до 1 декабря — Лачинский район.

Известие о прекращении боевых действий вызвало в столице Армении Ереване резко негативную реакцию, пишет Новая газета.

Сотни людей собираются возле здания правительства и пытаются прорваться внутрь. Они выламывают двери. Некоторые уже проникли в здание, пишут СМИ.

Впоследствии они начали громить дом правительства в Ереване — выбивать стекла, крушить мебель.

Судя по отдельным выкрикам, демонстранты искали Пашиняна и министров кабмина, но здание оказалось пустым. После этого толпа направилась к особняку Никола Пашиняна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Фото: aa.com.tr

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