Трамп прокомментировал победу Байдена

Президент США Дональд Трамп, возможно, впервые признал победу на выборах своего соперника Джо Байдена, однако объяснил ее «фальсификацией». Твит Трампа об этом соцсеть традиционно пометила как недостоверное сообщение.

«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчётом голосов», — написал действующий президент США, заявив также, что победу Байдена обеспечили частная компания Dominion (изготовитель программное обеспечения для голосования), а также СМИ, замалчивающие нарушения.

«Они преуспели во многом. Выборы по почте — это дурацкая шутка», — написал Трамп в другом твите.

Свое заявление президент прокомментировал мнением телеканала FoxNews, в эфире которого заявили, что Джо Байден не заработал победы, так как «даже не проводил кампанию».

«Он думал, что проиграет, это было видно. Он провел проигрышную кампанию», — заявил в эфире журналист.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldnt even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Напомним, Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах — Джорджии и Аризоне — и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков.

Фото FoxNews

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