Самые скандальные выборы в истории США: как Трамп с Байденом вошли в клинч

Состоявшиеся 3 ноября выборы в Соединенных Штатах смело можно назвать самыми непредсказуемыми и скандальными в истории страны. Впервые проигравший кандидат, а это Дональд Трамп, категорически отказывается признать свое поражение и поздравить избранного президента Джозефа Байдена. Ситуация усугубляется тем, что Трамп находится на посту главы государства и мешает традиционному процессу мирной передачи власти. В этом ему помогают наиболее лояльные члены администрации.

Нынешний период в США принято называть переходным. Есть действующий президент, правительство, две палаты Конгресса. И есть избранный президент, который до своей инаугурации (20 января 2021 года) занимается формированием будущей администрации. А это более 4 000 чиновников в различных федеральных учреждениях, причем 1 200 из них еще должен утвердить Сенат. Традиционно избранный глава государства формирует рабочую группу, которая затем составит костяк его администрации. Члены этой группы тесно контактируют с уходящей командой, которая должна ввести преемников в курс дела. Безусловно, это длительный процесс.

Люди Трампа отказываются начинать его. Так, 10 ноября государственный секретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос журналистов, что Государственный департамент предпринимает для обеспечения передачи дел, заявил: «Передача будет очень короткой и займет два-три дня, потому что мы победили на выборах, и наша администрация остается на второй срок!»

Помпео высказался в духе Трампа. Тот продолжает говорить о своей «убедительной победе» и обвинять демократов в махинациях с избирательными бюллетенями. И хотя нет никаких доказательств того, что подобные нарушения имели место, генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр уже отдал приказ всем федеральным прокурорам провести расследование работы избирательных комиссий практически в каждом штате.

На что надеется Трамп? Обработка бюллетеней еще не завершена. И в этом нет ничего необычного. Просто в Америке все привыкли к тому, что СМИ, пристально следящие за ходом выборов, уже на следующий после голосования день объявляют победителя. Основываются они при этом на данных экзит-поллов и предварительных результатах, предоставляемых избирательными комиссиями. Напомним, официально победителя объявляет затем коллегия выборщиков. В нее входят 538 представителей от каждого штата и Федерального округа Колумбия, причем штаты делегируют в этот орган разное количество выборщиков. СМИ достаточно знать, кого из кандидатов поддержал тот или иной штат, чтобы объявить победителя. Таковым станет тот из соперников, кто обеспечит себе 270 голосов выборщиков.

Если верить СМИ, Байден уже набрал 290 таких голосов. Но Трамп требует пересчитать бюллетени в тех штатах, где он поначалу лидировал, а потом соперник его обошел. По закону все штаты обязаны завершить подсчет голосов до 8 декабря и объявить конечные результаты. Все спорные вопросы необходимо уладить до этого срока. Заседание коллегии выборщиков назначено на 14 декабря. А в начале января состоится первое заседание нового состава Сената, на котором результаты президентских выборов утвердят окончательно.

Сейчас Трамп и его команда стремятся сорвать этот процесс, бомбардируя суды на местах исками, в которых оспаривают работу избирательных комиссий. Главное требование — не считать бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков. Трамп называет их «незаконными голосами».

Учитывая, что почтовым способом в этот раз из-за пандемии воспользовались почти 94 миллиона американцев (!), подавляющее большинство из которых голосовали за Байдена, такая тактика может сработать, если, конечно, суды удовлетворят иски команды Трампа. В противном случае он может обратиться в Верховный суд США, большинство членов которого на данный момент симпатизируют республиканцам.

Примечательно, что «считать только законные голоса» призвала 9 ноября и первая леди. В западных СМИ после выборов активно обсуждаются слухи о том, что Мелания Трамп ждет не дождется 20 января. Она хочет поскорее сложить с себя обязанности не только первой леди, но и жены мистера Трампа! Якобы Мелания намерена тут же после инаугурации Байдена подать на развод. Однако официальное заявление миссис Трамп о «законных голосах» опровергает эти слухи, хотя и не мешает их дальнейшему распространению.

Джо Байден назвал отказ Трампа признать поражение позором. Объявленный СМИ избранным президентом Байден четко следует букве закона и традициям. Он и Камала Харрис, избранный вице-президент США, принимают поздравления. Здесь тоже наблюдается любопытная картина. Первыми Байдена с победой поздравили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский и ряд других лидеров. А вот президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару до сих пор этого не сделали. В эту группу входил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но он все же направил свои поздравления 10 ноября.

Кстати, в тот же день Байдену позвонили Меркель, Макрон и Джонсон. С каждым из них избранный президент США провел телефонные переговоры. После этих звонков Байден сказал: «Я даю им понять, что Америка возвращается. Мы возвращаемся в игру!» Он дает понять, что намерен как можно быстрее наладить отношения с Европой, заметно подпорченные Трампом. С Меркель Байден обсудил важность трансатлантического сотрудничества, с Макроном — вопросы защиты климата и борьбы с терроризмом, с Джонсоном — торговлю, поддержку демократии и меры по сдерживанию пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Джо Байден в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter