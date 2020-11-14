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"Срок Трампа неотвратимо приближается к концу": Байден заручился поддержкой 306 голосов выборщиков

5:56 14 ноября 2020
Biden & Trump

Несмотря на ожидания Кремля на то, что Дональд Трамп начнет гражданскую войну в США из-за результатов выборов президента, положение действующего главы государства с каждым днем становится все более шатким.

По мере завершения подсчета голосов избирателей становится понятным, что кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах — Джорджии и Аризоне и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков, передает CNN.

Так, по данным телеканала, в Джорджии Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов при подсчете 99% бюллетеней. То есть, преимущество демократа больше голосов, которые осталось обработать в этом штате. Подобная ситуация сложилась в традиционно республиканском штате Аризона, где Байден опережает Трампа почти 11 тыс. голосов.

Ранее американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов в нескольких ключевых штатах — Филадельфии, Висконсине и Мичигане. Дональд Трамп взял первенство в Северной Каролине и Аляске.

Выводы американских коллег подтверждает и BBC: по мнению британских экспертов, Джо Байден укрепил свое преимущество и обеспечил победу в Джорджии и Аризоне, где результаты президентских выборов не были определены до вчерашнего дня.

Тем временем президент Дональд Трамп впервые выступил после поражения — и впервые допустил, что результаты президентских выборов могут сложиться не в его пользу. Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, он сказал:

" Что бы ни произошло в будущем — кто знает, какая это будет администрация, я думаю, это покажет время. Но я могу вам сказать, что нынешняя администрация не пойдет на локдаун", — заявил он.

По словам обозревателя BBC Энтони Зуркера, Трамп не торопится признавать поражение в выборах, но «на этой пресс-конференции в саду Белого дома, мы увидели, как в его броне появляются трещинки сомнения относительно окончательного исхода выборов».

Эксперт уверен, что по мере того, как идет время, а президентские иски против победы Джо Байдена большинством голосов выборщиков либо не рассматриваются, либо проигрывают в суде, «президентский срок Дональда Трампа неотвратимо стремится к концу».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, в Кремле сейчас перестали сомневаться относительно победы Байдена, и начали строить предположения о том, какой будет его политика в отношении РФ.

Фото:wsj.com

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