Война на Кавказе: Бутусов объяснил, почему Азербайджан не занял весь Нагорный Карабах

Условия трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией, дает преимущества Баку, поддерживаемому Турцией, чтобы в любой момент зайти на оставшиеся территории Карабаха со всех направлений.



Об этом пишет главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов.



Журналист считает, что территория, контролируемая Арменией в Карабахе будет меньше, поскольку азербайджанские войска постараются продвинуться под Чартаром, Мартуни и Шушей и занять нейтральные зоны. Армянских войск в Карабахе не будет.

Бутусов напоминает, что по договору Армения теряет магистрали между Карабахом и Арменией. Дорога через Лачин будет контролироваться «российскими миротворцами» и турецкими военными.

К Степанакерту Армения должна строить дорогу в обход Лачина.

Внизу вдоль границы, по мнению Бутусова, будет проходить автотрасса, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, и будет контролироваться российскими пограничными войсками.

«Россия усилила свое влияние в одной стране — в Армении. Но Россия проиграла Кавказ и влияние в Азербайджане и Грузии. Резко усилилась на Кавказе Турция», — пишет журналист.

Напомним, 9 ноября были подписаны договоренности между Баку и Ереваном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября в видеообращении заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана.

Фото topcor.ru/

1854

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter