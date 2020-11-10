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Мир

"Это большая трагедия": Пашинян записал видеообращение к армянам

16:47 10 ноября 2020
Пашинян

Подписание трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией по Нагорному Карабаху многие в Армении восприняли как полное поражение в войне. В республике наблюдается серьезный политический кризис.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспешил объяснить произошедшее и заявил, что лично несет ответственность за поражение в войне против Азербайджана.

Видеообращение Пашинян опубликовал в Facebook.

«Я лично несу ответственность за все это и продолжаю нести ответственность. Я верю, что это большая трагедия для нас, но я верю, что Армения и Арцах (историческое название Нагорного Карабаха) должны жить. Мы должны стать сильней и, возможно, несколько пересмотрев наше восприятие по некоторым вопросам, постараться извлечь уроки», — сказал Пашинян.

По его словам, нужно было остановиться, потому что у Еревана уже не было возможности переломить ход войны в Нагорном Карабахе.

Премьер призвал соотечественников сконцентрироваться на усилении Армении и Карабаха в экономическом и интеллектуальном плане.

«Мы стояли до конца, до последней черты и на ней приняли решение, чтобы не упасть в пропасть», — добавил Пашинян.

Напомним, тридцатилетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой 27 сентября 2020 года. 8 ноября Азербайджан взял город Шуши, а в ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян сообщил о подписании «заявления о прекращении карабахской войны».

В документе указан порядок возврата Азербайджану районов, занятых Арменией, предусмотрено развертывание российских и турецких миротворцев вдоль линии соприкосновения.

В Ереване начались массовые протесты. Оппозиция хочет отставки Пашиняна и выхода из соглашений. А президент Армении Армен Саркисян заявил, что с ним прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе не согласовано.

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