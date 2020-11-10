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Мир

Пашинян назвал «виновных» в капитуляции

10:03 10 ноября 2020
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписавший с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, сказал, что согласиться на перемирие ему рекомендовали военные.

Как передает «Медуза», глава армянского правительства сообщил, что военные говорили о необходимости «остановиться» из-за «определенных проблем», перспектива решения которых не ясна, а ресурс исчерпан.

Видеообращение к народу Пашинян опубликовал на своей страничке в соцсетях и там же сообщил, что за нападение на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна задержали двоих человек.

Напомним, что в процессе подписания трехстороннего документа президент Азербайджана Ильхам Алиев не удержался от выпада в адрес Никола Пашиняна, спросив у него о «статусе Нагорного Карабаха»: «Вы, наверное, заметили, что в этом документе ни единого слова нет о статусе Нагорного Карабаха… Ни единого, Пашинян. Что случилось? Что случилось, Пашинян… Что случилось со статусом? В ад отправился статус… Нет никакого статуса и не будет. Пока я президент, этого не произойдет».

Фото Никола Пашиняна из соцсетей.

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