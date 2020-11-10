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Мир

Алиев поиздевался над Пашиняном и капитуляцией Армении

9:32 10 ноября 2020
алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу вечером 9 ноября объявил о завершении конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Алиева, был составлен трехсторонний документ (между Азербайджаном, Арменией и Россией), который по сути означает военную капитуляцию Армении.

Сначала документ был подписан Алиевым и Путиным в режиме видеоконференции. Потом текст передали на подпись армянской стороне. Объясняя, почему процедура получилась столь сложной, Алиев не удержался от издевки в адрес армянского премьера Никола Пашиняна.

«Вы, наверное, заметили, что в этом документе ни единого слова нет о статусе Нагорного Карабаха… Ни единого, Пашинян. Что случилось? Что случилось, Пашинян… Что случилось со статусом? В ад отправился статус… Нет никакого статуса и не будет. Пока я президент, этого не произойдет», — заявил Алиев.

«Карабах — наш, Карабах — это Азербайджан!» — подытожил Алиев.

Напомним, 8 ноября Азербайджан вернул древнюю столицу Карабаха — город Шушу. Баку назвал это событие веховым и очень знаковым.

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