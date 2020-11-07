По делу о нападении на священника в Лионе задержаны гражданин Грузии и его жена — уроженка России

Французская полиция задержала преступника, который тяжело ранил священника Греческой православной церкви в Лионе.

Задержанный оказался гражданином Грузии Георгием П. Он признался в том, что стрелял, сообщает газета Le Parisien.

Также задержана 35-летняя жена стрелявшего, родившаяся в России.

Нападение было совершено 31 октября на Николаса Какавалакиса, когда он запирал двери храма. Мужчина дважды выстрелил в священника в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии — пуля попала в живот.

Напомним, по делу о теракте в Вене 2 ноября, в котором погибли 4 человека, полиция задержала 14 человек, в том числе граждан России.

Фото leparisien.fr/



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