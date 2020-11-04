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Мир

По делу о кровавом теракте в Вене задержаны граждане России

20:45 4 ноября 2020
По делу о кровавом теракте в Вене задержаны граждане России

Теракт в центре столицы Австрии Вены 2 ноября совершил один человек, а полиция задержала 14 причастных к инциденту. Среди них, по словам федерального министра внутренних дел Австрии Карла Негаммера на пресс-конференции, были двое граждан РФ.

Все задержанные являются молодыми людьми в возрасте 18−25 лет. Кроме россиян, среди них оказались австрийцы, граждане Бангладеш, Турции и Северной Македонии, сообщает Укринформ.

На территории Австрии было проведено 18 обысков.

Кроме того, во вторник в Винтертуре были арестованы два человека, находившиеся в контакте с венским террористом.

Напомним, в теракте погибли 4 человека, среди которых — 24-летняя немка и 21-летний гражданин Северной Македонии, а также двое местных жителей — 39-летний мужчина и 44-летняя женщина.

20-летний стрелок Куйтим Фейзулай был застрелен полицией.

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