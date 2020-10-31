В Лионе возле церкви расстреляли священника

Во Франции произошел очередной террористический акт на религиозной почве — по информации французских СМИ, после стрельбы в православной греческой церкви в Лионе погиб священник. Преступник же скрылся с места, сообщает Mash.

По другим данным, священнослужитель, который является гражданином Греции, был ранен.

В момент стрельбы он закрывал церковь.

На данный момент известно, что пострадавший выжил, но находится в критическом состоянии — пуля попала в живот.

Появилось видео с места инцидента.

Напомним, 29 октября во Франции было совершено сразу два вооруженных нападения, которые власти назвали терактами. В обоих случаях нападавшие выкрикивали «Аллах акбар!».

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